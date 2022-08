Návrat na místo činu po čtvrtstoletí! Zlaté české vzpomínky ožily v aténském písku

Když vloni slavila padesátiny, její kamarádi se vytasili s originálním dárkem: poukazem na cestu do Atén na 25. výročí českého rekordu a zisku zlaté medaile. „Naplánovali to přesně na ten den jubilea, sama jsem nevěřila, že se to povede,“ vypráví někdejší úspěšná trojskokanka.