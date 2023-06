Návrat Špotákové? Železný byl překvapený, Vadlejch smekal

V úterý se opět vrátí do sektoru po boku svých jediných přemožitelek z loňského mistrovství Evropy Srbky Adriany Vilagošové a Řekyně Eliny Tzengkóové, medailistky z mistrovství světa Haruky Kitagučiové z Japonska či kompletní české elity v čele s Nikolou Ogrodníkovou.

„Já se cítím ve 32 letech opotřebován, kloubouk dolů před Bárou ve 42 letech,“ s úsměvem smekal Jakub Vadlejch, jenž bude pro změnu domácí hvězdou mužské soutěže. „Asi má obrovskou motivaci, musí cítit, že je na tom dobře. Samotného mě zajímá, co předvede,“ přiznává.

S kariérou se Špotáková oficiálně loučila výkonem 59,08 m. Od té doby naplno netrénovala, ale zase si mohlo její tělo odpočinout. „Rok poté, kdy skončíte, to ve vás ještě je. Technika se neztratí, fyzično také ne. Jen si musíte vybrat dva tři závody, ty se dají zvládnout. Klidně může předvést nějaký výkon,“ očekává světový rekordman Železný.

Špotáková by se vedle Zlaté tretry chtěla představit i na mistrovství republiky v Táboře poslední červencový víkend. A pokud by si náhodou konec rozmyslela, umístění ve světovém rankingu by jí takřka jistě zajišťovalo start i na mistrovství světa v Budapešti.