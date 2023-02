Nerovný boj Stromšíka. Rodina chodí raději na hokej a fotbal, vtipkoval sprinter Vítkovic

Na čtvrtečním 7. ročníku atletického Czech Indoor Gala v Ostravě by si nejlepší atlet SSK Vítkovice, jak ho uvedl manažer mítinku Alfonz Juck, své příbuzné přál spatřit. „Měl by přijet táta a také nějací kamarádi. Jestli si teda koupili lístky, většinou chodí spíš na hokej nebo na fotbal. Ale co by dělali ve čtvrtek, že?" usmíval se 28letý sprinter. „Doufám tedy, že nehraje Vsetín. To by dali přednost asi hokeji," dodal.