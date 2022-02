Valijevová měla pozitivní test na zakázaný trimetazidin v prosinci při národním šampionátu v Petrohradu. Výsledky kontroly ale byly zveřejněny až poté, co pomohla Rusku ke zlatu v olympijské soutěži družstev.

Právníci Valijevové uvedli, že látka se krasobruslařce do těla dostala náhodnou kontaminací. Trimetazidin podle nich po operaci srdce užívá její dědeček, který ji často vozil na tréninky.

Vyplývá to z jednačtyřicetistránkového dokumentu s detailním zdůvodněním rozhodnutí CAS, který byl zveřejněn ve čtvrtek večer. Arbitráž v něm mimo jiné ostře zkritizovala WADA a její postupy.

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová během olympijských her v Pekingu.Foto : David J. Phillip, ČTK/AP

"Ohebnost pravidel pro laboratoře a zpracování vzorků jsou tak v ostrém kontrastu s nekompromisními pravidly týkajících se suspendací. Pravidla by přitom měla chránit sportovce, aby se o pozitivních testech nedozvěděli na poslední chvíli," přidal.

"Nemohla za to, do jaké situace se dostala. O pozitivním testu se dozvěděla až na olympijských hrách a to jen proto, že antidopingovým úřadům trvalo vyhodnocení jejího vzorku 44 dní," konstatoval CAS.