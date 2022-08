Nikdo s ním nepočítá, pak zářil! Co bych tu dělal, kdybych nechtěl do finále, smál se Štefela

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – „Na těch velkých akcích se mnou nikdo nepočítá, můžu jen překvapit, to mě na tom baví,“ spokojeně vyprávěl. Zlomovou výškou bylo 221 centimetrů, tedy hodnota Štefelova venkovního osobního rekordu. Český výškař se za potlesku zaplněných tribun přes laťku na třetí pokus přenesl.

A to stačilo. Ve hře zůstalo třináct skokanů a všichni se můžou těšit na čtvrteční finále. „Většinou to mívám tak, že když skočím nějakou výšku na třetí pokus, tu další dám na první. Tak jsem si říkal: Paráda, jdeme na 225, tak si osobáček posunu rovnou v kvalifikaci,“ rozverně vykládal plzeňský skokan.

„Ale potěšilo mě, když se řeklo, že se jde do finále,“ přiznal. Však s takovým cílem do Mnichova jel, i když tabulkově mezi hlavní adepty nepatřil. „Do finále jsem chtěl, co jiného bych tady dělal. A v něm nějaký pěkný výkon, ideálně osobáček,“ vysnil si.

Po loňském zlatu do 23 let v Tallinnu se rychle otrkal i v elitní konkurenci. „Rozdíl je už v postupných výškách, ve finále bude základ 218. Ti kluci jsou jinde, vědí, jak závodit na velkých stadionech, kde je hromada lidí, jsou zkušenější,“ srovnával.

Bouřlivé kulisy se ale nezalekl, užíval si podporu zhruba padesáti tisíc diváků. „Zažil jsem podobnou atmosféru na Zlaté tretře, tam jsem se z toho trochu potentoval a neužil si to. Tady jsem se snažil lidi vyhecovat a užít si to. To publikum je luxus, fakt luxus,“ zdůrazňoval.

Originální pochvaly se dočkal od trenéra Báby. „Čekáme tě nahoře na pivo,“ zavolal na něj spokojený kouč. „Jedno si na oslavu dám a půjdu se soustředit na čtvrtek. Zamířím i na fyzio, aby mi trochu pomačkali zádíčka, ta mě zlobí,“ naplánoval si.