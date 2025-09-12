Odmítla dopingovou kontrolu. Obhájkyně stříbra na patnáctistovce Weltejiová přijde o MS

Článek
Třiadvacetiletá Weltejiová odmítla v květnu odevzdat vzorek pro dopingovou kontrolu, ale národní svaz ji na konci srpna osvobodil. Etiopanka, která získala stříbro i na letošním halovém mistrovství světa v Nan-ťingu, byla připravená jako jedna z favoritek na medaili závodit na MS v Tokiu.
AIU však s verdiktem etiopské strany nesouhlasila a obrátila se na arbitráž s požadavkem, aby tuto mílařku do vyšetření případu suspendovala.
CAS tomu vyhověl a zakázal Weltejiové do definitivního rozhodnutí v její kauze závodit. Doplnil, že čtvrtá žena loňských olympijských her v Paříži nemá právo na účast na šampionátu v Tokiu, kde jsou rozběhy žen na 1500 metrů na programu už v sobotu.
V této sezoně Weltejiová naposledy závodila v červenci na mítinku Diamantové ligy v Eugene, kde při světovém rekordu Keňanky Faith Kipyegonové doběhla druhá v osobním maximu 3:51,44 minuty. Tím se zařadila na osmé místo historických tabulek.