Odmítla dopingovou kontrolu. Obhájkyně stříbra na patnáctistovce Weltejiová přijde o MS

ČTK

Obhájkyně stříbra v běhu na 1500 metrů Diribe Weltejiová přijde o mistrovství světa, které začne v Tokiu v sobotu. Sportovní arbitráž CAS vyhověla odvolání Jednotky pro bezúhonnost atletiky (AIU) a pozastavila etiopské běžkyni činnost kvůli odmítnutí dopingového testu. Informovaly o tom světové agentury.

Foto: Petr David Josek, ČTK/AP

Etiopanka Diribe Weltejiová v semifinále patnáctistovky na olympijských hrách v Paříži

Třiadvacetiletá Weltejiová odmítla v květnu odevzdat vzorek pro dopingovou kontrolu, ale národní svaz ji na konci srpna osvobodil. Etiopanka, která získala stříbro i na letošním halovém mistrovství světa v Nan-ťingu, byla připravená jako jedna z favoritek na medaili závodit na MS v Tokiu.

AIU však s verdiktem etiopské strany nesouhlasila a obrátila se na arbitráž s požadavkem, aby tuto mílařku do vyšetření případu suspendovala.

CAS tomu vyhověl a zakázal Weltejiové do definitivního rozhodnutí v její kauze závodit. Doplnil, že čtvrtá žena loňských olympijských her v Paříži nemá právo na účast na šampionátu v Tokiu, kde jsou rozběhy žen na 1500 metrů na programu už v sobotu.

V této sezoně Weltejiová naposledy závodila v červenci na mítinku Diamantové ligy v Eugene, kde při světovém rekordu Keňanky Faith Kipyegonové doběhla druhá v osobním maximu 3:51,44 minuty. Tím se zařadila na osmé místo historických tabulek.

