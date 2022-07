Ogrodníková uspěla v kvalifikaci, Vondrová v semifinále končí

Boj o medaile ji čeká v noci z pátku na sobotu českého času. "Půjdu si zchladit nohy, budu co nejvíce odpočívat, dám si nějaké dobré jídlo a něco sladkého," plánovala po úspěšné kvalifikaci. Před třemi lety skončila na MS jedenáctá, na loňské olympiádě se do finále nedostala.

Semifinále rozběhla rychle, v polovině byla druhá, ještě sto metrů před cílem třetí. Nakonec ve svém běhu obsadila šestou příčku."Já jsem to takhle chtěla, protože v rozběhu jsem rozběhla hodně pomalu. Říkala jsem si, že nemám co ztratit, takže to kopnu. Ta poslední stovka sice nebyla ono, ale aspoň jsem si naběhla ten rychlejší začátek a myslím si, že až budu mít stoprocentní formu, tak i ta poslední stovka bude dobrá a mohlo by z toho být něco pěkného," doufala dvaadvacetiletá Češka. V srpnu jí čeká mistrovství Evropy. V semifinále MS měla z Evropanek sedmý čas.