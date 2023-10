Olympijský vítěz a jeho bratři nařkli svého otce z násilného chování, ten to popírá

Právě Gjert Ingebrigtsen je považován za strůjce úspěchů tří synů, kteří to dotáhli do atletické světové špičky. Nejvíce se prosadil třiadvacetiletý Jakob, který je olympijským vítězem na patnáctistovce a dvojnásobným mistrem světa na 5000 metrů. Před více než dvěma lety se sourozenci s otcem rozešli a obecně se jako důvod uváděly rodinné spory.

Gjert Ingebrigtsen pak začal trénovat Narveho Giljeho Nordase, jenž za Jakobem doběhl těsně třetí na srpnovém MS v Budapešti. To znovu otevřelo debaty o vztazích v rodině Ingebrigtsenů a dalších okolnostech. A sourozenci, kteří z toho někdy vycházeli jako náročné hvězdy s neurvalým chováním k okolí, se nyní podle vlastních slov rozhodli odhalit své skutečné pohnutky.

„Když jsme se s Gjertem rozešli, mysleli jsme si, že budeme schopni vyřešit situaci spořádaně bez zmiňování skrytých okolností. Teď zjišťujeme, že to není možné,“ napsali.

Přiblížili, co se v rodině dělo. „Vyrůstali jsme s otcem, který byl velmi agresivní a diktátorský, který používal fyzické násilí a výhrůžky jako součást výchovy. Pořád cítíme nepohodlí a strach, které jsou v nás od dětství. Nějak jsem to přijali. Žili jsme s tím a v dospělosti jsme se posunuli dál. Alespoň jsme si to mysleli. Zpětně zjišťujeme, jak to bylo naivní. Ale před dvěma lety stejná agresivita a fyzické tresty udeřily znovu. To byla poslední kapka, po které pohár přetekl,“ uvedli.

Zdůraznili, že taková osobní výpověď pro ně není snadná. „Napsat to, o čem píšeme, je bolestivé v mnoha ohledech. Bolí to, protože se to dotýká člověka, který hodně znamenal pro nás a naše kariéry. Dotýká se to lidí, kteří jsou nám blízcí. A dotýká se to lidí, kteří se nikdy neprosili o to, aby spadli do veřejného konfliktu,“ svěřili se.

Gjert Ingebrigtsen jejich nařčení odmítl. „Nikdy jsem vůči svým dětem nepoužil násilí. Zdaleka nejsem dokonalý otec a manžel, ale nejsem násilník,“ prohlásil muž, který má vedle trojice běžců ještě další čtyři potomky. Jako důkaz uvedl televizní pořad, který několik let mapoval život a sportovní přípravu jeho rodiny. „Naše rodina žila spoustu let pod drobnohledem veřejnosti. Že by se takové násilí objevilo v tomto veřejném rodinném životě, je nemyslitelné. Norové viděli naše životy v dobrém i zlém,“ vykládal.