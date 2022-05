Silnější, ale vypuštěná. Ogrodníkovou zbrzdil úpal

Díky osobnímu rekordu 65,40 metru ji přehodila 19letá Řekyně Elina Tzéngkoová. Na startu oštěpařského klání chyběla Barbora Špotáková, která se odhlásila kvůli zranění lýtka.

„Chtěla jsem vyhrát, mrzí mě, že jsem zase druhá. Ale ten poslední pokus mi udělal velice radost, i když byl vysoko. Když to příště trefím trochu níž, tak to bude dobrý," svěřovala se Ogrodníková. Druhá Češka v závodě Nikol Tabačková skončila v osobním rekordu 57,32 metru pátá.

Jaký měl potenciál ten poslední hod?

To nedokážu říct, ale když hodíte strašnou výškou skoro 63 metrů, tak si pár metrů připočtěte (usměje se). Myslím, že jsem schopná házet třeba 66 metrů, ale ještě jsem na to nepřišla v rozběhu. Dneska mi nohy nejely, hodně jsem kroky roztahovala, musím to ještě doladit.

Před sezonou jste rozběh upravila, přidala jste dva kroky. Cítíte, že se to vyplácí?

Jsem ráda, že jsme dva kroky přidali, ale ještě to jej takové nevymazlené. Ta nejistota v rozběhu pořád je, musí se to víc vyházet. Pořád mi přijde, že uhýbám trošku doleva. V červnu mám dost závodů, bude to dobré. Házím ale stabilně, za to jsem ráda.

Prohrála jste s Řekyní Tzéngkoovou, která si hodila osobní rekord 65,40 metru. Ovlivnil vás ten její vítězný druhý pokus?

Foto: David W Cerny, Reuters Česká oštěpařka Nikola Ogrodniková na Zlaté tretře v Ostravě.Foto : David W Cerny, Reuters

Ten mě právě nabudil. Bála jsem se, že holky nebudou házet nic, nevěděla jsem, jak na tom bude třeba Sara Kolaková (olympijská vítězka z Ria - pozn aut.). Potřebovala jsem nějakou soupeřku, proto jsem byla ráda, že hodila takový výkon. Nastartovala jsem se v sobě, chtěla jsem vyhrát.

V této sezoně vám pomáhá Helena Fibingerová. Co si od téhle spolupráce slibujete, co vám dává?

Jsem moc ráda za tuhle spolupráci, paní Fibingerová mi pomáhá s financemi. Mohla jsem díky tomu jet na všechny soustředění, které jsem potřebovala. Přípravu jsme udělali letos kvalitní a doufám, že to prodám, protože ona se opravdu snaží a já mám teď na ty věci okolo klid, což jsem předtím neměla. Je to lepší prostě.

K jakému cíli letos směřujete? K mistrovství světa, nebo k Evropě?

Obě akce jsou pro mě důležité. První je mistrovství světa, takže k němu bude směřovat veškerá příprava.

Ty akce jdou v poměrně rychlém sledu za sebou, jak se ta forma dá rozložit?

Nemám s tím ještě žádnou zkušenost. Určitě ale vím, že na mistrovství světa (15.-24. července v americkém Eugene) budeme absolvovat nějaké přípravné soustředění a po šampionátu, až se vrátím, tak už touhle cestou ale jít nechci. Už to chci jen tak pozvolna udržovat a docvrnkávat, abych nabrala energii a těšila se na další Evropu (15.–21. srpna v Mnichově). Uvidíme.

Před sezonou jste říkala, že jste přibrala a pochvalovala si to, což u dívek není běžné. Vidět to není, přesto bylo to přínosné?

Přibrala jsem sedm kilo a jako jde to vidět... (úsměv). Jsem taková jako větší trošku. Cítím se silnější a mám na ten oštěp větší energii. Akorát to musím ještě nějak sladit s tím rozběhem. Minulý týden měl ale potkalo takové neštěstí, protože jsem chytila úpal a čtyři dny jsem zvracela a docela dlouho jsem nejedla. Tak jsme se bála, zda na Tretře nebudu trochu taková vypuštěná.

A byla jste?

Tím, že jsem netrénovala a nepřipravovala jsem se, tak jak jsem chtěla, tak jsem si odpočinula. Ale co se týče technických věcí, jsem neodházela to, co jsme potřebovala a trošku to narušilo přípravu. Ale uvidíme, nebyla to zase taková hrůza. Čekala jsem to horší abych se přiznala.

Co se vám stalo? Kde jste se přehřála?