Pistorius má další šanci na propuštění z vězení, o podmínce se rozhodne v pátek

Podle agentury AP uvedla vězeňská služba v prohlášení, že komise se bude žádostí o podmínku zabývat tento týden. Rozhodnutí, zda „vězeň je, nebo není způsobilý pro návrat do společnosti“, padne v pátek.

Pistorius, jenž tento týden oslaví 37. narozeniny, zabil Reevu Steekampovou na Valentýna v roce 2013 doma. Údajně v domnění, že jde o zloděje, vystřelil několikrát přes dveře koupelny. Původně byl v roce 2014 odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud čin překvalifikoval na vraždu a poslal atleta za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců.