Poklona od legendy? Vadlejch trhá rekordy a hledá alchymii

V tak technické disciplíně, jako je oštěp, kde rozhodují detaily, neplatí rovnice, že více síly rovná se automaticky více metrů. „Často je to naopak. Čím jste silnější, rychlejší a skočnější, tím je to složitější skloubit s technikou, protože se všechny síly mohou rozcházet. Je to alchymie,“ připouští Vadlejch.