S Boltem kamarádila, zpovídá největší hvězdy. Jen jedna nezastavila, líčí česká reportérka

Já se jí nejdřív ptala, jestli chce mluvit česky, nebo anglicky. A ona mi říkala: „Zkusme to česky“. Druhou otázku mi pak nerozuměla, tak jsem to zkusila pomalinku anglicky.

Marcell Jacobs je hrozně fajn a zaujala mě Shericka Jacksonová, když vyhrála dvoustovku. V naší druhé řadě už moc nechtěla dávat rozhovory. Ale tiskový atašé, který ji vedl, říkal, ať se na dvě otázky zastaví. Tak se u nás zastavila a už vypadala hodně nepříjemně. Ale zapnula se kamera, nasadila úsměv, zeptala jsem se, ať okomentuje závod. Na padesát sekund vyprávěla, jak to bylo skvělé, pořád s úsměvem. Pak jsem jí poděkovala a sotva jsem dořekla Thank you, už se otáčela a hnala pryč. Je to herečka, ale fajn.