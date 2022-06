Skandál, tady šlo o život. Světový rekordman se málem chytil do smrtící pasti

Organizátoři mu totiž nechtěně připravili past, která mohla pro něj znamenat pohromu. Zmíněný déšť vnesl do chodu mítinku chaos, který se asi nejvíc podepsal právě na soutěži tyčkařů.

Švéd si totiž na poslední chvíli všiml, že v „šuplíku" na zasunutí tyče leží mokrý hadr, který tam jeden z organizátorů při vysoušení zapomněl. Pokud by v pokusu pokračoval, mohl pro něj mít i fatální zdravotní následky.

„Bylo to trochu děsivé, ale jsem rád, že jsem to zvládl a ten pokus byl anulován," vracel se k incidentu po závodě už s úsměvem na tváři sám Duplantis v rozhovoru pro televizi NRK.

„Tohle se mi stalo poprvé v životě. Byla to neúmyslná chyba organizátorů. Ale bylo vidět, jak je to mrzí, všichni se mi snad stokrát omlouvali," pokračoval.

„Nemůžu si nakonec na nic stěžovat. Bylo úžasné kolik lidí vydrželo až do konce závodu, přestože pršelo. Bylo skvělé, jak mi fandili, abych se dostal přes šest metrů. Jsem za to moc vděčný," kvitoval.

„Fakt to řekl? To jsem ani nezaznamenal. Moc jsem hlasatele nevnímal," divil se Duplantis. Pro něj to byl předposlední závod před MS v Eugene. Diamantovou ligu v Paříži plánuje vynechat a poslední prověrkou šampionátem pro něj bude Bauhaus gala ve Stockkholmu.