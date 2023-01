Soustředění, zásnuby, první Vánoce ve třech. Návrat? Jen z legrace, nestýská se mi, říká Hejnová

Zrovna Štědrý večer měl jeden z horších dnů, nespal celý den. Možná na něj dolehlo to očekávání, i když z toho samozřejmě ještě nemá rozum. Takže večer byl trochu protivný, museli jsme večeři odložit, až ho uspíme, ale jinak to bylo hezké.

Hodně lidí nás od toho odrazovalo. Ale ptala jsem se své gynekoložky i pediatričky, nikdo nám to nezakazoval, i když ani nedoporučoval. Já si říkala, že jak je malý, zvládne to líp než větší dítě, které už neposedí. A to se potvrdilo, celou pětihodinovou cestu tam spal, to bylo až neskutečné, jen při vzletu a přistání jsem ho kvůli ouškům krmila. Zpátky nespal, ale byl hodný, koukal kolem sebe. A tam si to také užíval, nemusel být navlečený, mořský vzduch byl příjemný, i když na slunko k moři jsme ho samozřejmě ještě nebrali.