Ruska se neodvolala. Česká atletka po skončení kariéry bere dodatečné stříbro

Anťuchovou na konci října potrestala Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU), která vymazala všechny její výsledky od července 2012 do června následujícího roku. Jednačtyřicetiletá Ruska se ve stanovené lhůtě 45 dnů proti verdiktu neodvolala, takže rozhodnutí vstoupilo v platnost.

Hejnová, která ukončila kariéru, je další českou atletkou, která se posunula v pořadí londýnských her. Oštěpař Vítězslav Veselý získal bronzovou medaili poté, co byl v roce 2016 kvůli dopingu diskvalifikován původně druhý Oleksandr Pjatnycja z Ukrajiny. Zpětné testování vzorků z her v Pekingu a Londýně odhalilo u Pjatnycji anabolický steroid turinabol.