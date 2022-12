Konečně nepadnu v mrákotách u stromečku, těší Špotákovou

Co od nečekané bronzové tečky na srpnovém ME v Mnichově a následném posledním závodu na Diamantové lize v Curychu všechno stihla? „Spoustu věcí. Třeba vyklidit špajz, hodně rozhovorů i společenských akcí. Pořád dozníval Mnichov a konec kariéry, přicházely emoce. To jsem nečekala. Byl to pestrý a hezký podzim. Hlavně jsem ale byla konečně doma a nemusela jet nikam na soustředění. Zažila jsem první přípravy na Vánoce v jiném duchu, bez shonu. A až teď jsem si uvědomila, jak jel člověk léta se dvěma dětmi úplně na doraz," přemítala trojnásobná mistryně světa.

Atletice ale Špotáková vale rozhodně nedala. „Pořád si připadám jako sportovkyně a je to fajn. Ale už si to dávkuju sama. Nemusím každé ráno překonávat nechuť, když všechno strašně bolí. Našla jsem si režim, chodím trénovat s partou mladých sportovkyň," vyprávěla.

Současně se ale chystá objevit na menších závodech. Co kdyby přišel závan vrcholné formy? „To by bylo," rozesmála se při představě. „Během posledního roku jsem už cítila, že to nelétá tak daleko. Najednou to přestalo. Ale třeba to přijde a bude další zajímavý příběh," dodala s úsměvem jednačtyřicetiletá legenda světové atletiky.