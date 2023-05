Světová atletika chce povolit ovály dlouhé 200 m i venku, chystá změny rekordů

Více než 150 let se atletické soutěže tradičně dělí na venkovní a halové s rozdílnými délkami oválů. Pod širým nebem a pod střechou jsou různé podmínky, takže Světová atletika vede dvě sady rekordů. Výjimkou je skok o tyči, kde je uznávané jen absolutní maximum. Tato pravidla by se mohla brzy změnit.

Takzvaná "krátká dráha" by mohla být nejen v hale, i venku by se mohly překonávat rekordy na takto dlouhém oválu. "Svět možností se otevře pro organizátory mítinků, aby pořádali oficiální soutěže na sportovištích, která mají dostupná - venku či uvnitř, s dráhou dlouhou 200 nebo 400 metrů.

Nadále by se měly konat v hale vrcholné atletické akce, jako jsou národní a kontinentální šampionáty nebo mistrovství světa. Atleti by však mohli plnit nominační požadavky i venku, což by bylo užitečné pro regiony s dobrými klimatickými podmínkami a bez atletických hal. Místo halových světových rekordů by měly být nově vedeny rekordy na krátké dráze. Bude jedno, jestli je atleti zaběhnou na dvousetmetrovém oválu v hale, nebo venku.

Z navrhovaného seznamu nově uznávaných světových rekordů také vyplývá, že v technických disciplínách už by měla být jen jedna rekordní hodnota. Nově by se to mělo týkat skoku do výšky a do dálky, trojskoku i vrhu koulí, kde je halovou světovou rekordmankou od roku 1977 Helena Fibingerová.