Tříměsíční výpadek Češku o ambice nepřipravil. Stewartová plánuje útok na rekord

Do Istanbulu dokázali pořadatelé nalákat extrémně silnou konkurenci. "Vím, že to má být rychlý závod, chtějí tam útočit na světový rekord. Startovní pole je hodně vyrovnané, jsou tam holky, které mají na časy od 1:04:00 až po 1:13:00. Moira by měla být zhruba v půlce startovního pole," předpovídá trenér.