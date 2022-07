Trumfla Bolta i Gatlina! Jamajská raketa vládne už čtrnáct let

Je jí pětatřicet let, v atletice už by mohla běhat s veterány. Ale proč by to dělala, když je pořád nejrychlejší ženou světa! Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová získala na stovce už pátý světový titul, čímž se žádný jiný běžec nemůže v jedné disciplíně pochlubit.

Foto: Charlie Riedel, ČTK/AP Šťastná Shelly-Ann Fraserová-Pryceová se zlatem na krku.Foto : Charlie Riedel, ČTK/AP

Článek Eugene (od našeho zpravodaje) - Měří pouhých 152 cm, ale je sprinterským gigantem. Vždyť první globální zlato získala už na olympijských hrách v Pekingu 2008 a o čtrnáct let později stále stovce vládne s pěti světovými a dvěma olympijskými triumfy. Tolik zlatých z nejkratšího sprintu nemá ani fenomenální Usain Bolt. „Už ani nedokážu spočítat, kolika jsem si za tu doba prošla zklamáními a návraty,“ přiznává Fraserová-Pryceová. Foto: David J. Phillip, ČTK/AP Shelly-Ann Fraserová-Pryceová má celkově desáté zlato z MSFoto : David J. Phillip, ČTK/AP Na začátku kariéry měla pro svou drobnou postavu a výbušnost na startu přezdívku „Pocket rocket“, tedy Kapesní raketa, nyní se jí říká „Mommy rocket“ – před pěti lety se stala maminkou syna Zyona. Shelly-Ann Fraser-Pryce is World Championship Goddess 🇯🇲🇯🇲🇯🇲 #Oregon22 pic.twitter.com/qXXkQG8Bwq — Maestor (@maest8rmind) July 18, 2022 Jinak se ale nezměnila. Pořád ji baví měnit barvy vlasů, ostatně si v rodném Kingstonu otevřela kadeřnický salón. I v Eugene za ní v rozběhu vlála růžová kštice, ve finálový den měla účes zbarvený do žluté a zelené, tedy jamajských barev. A pořád je rychlá. Přesněji ještě rychlejší, výkon 10,67 s z finále v Eugene byl nejlepším časem v historii mistrovství světa, z tabulek vymazala třináct let starý rekord šampionátů Američanky Marion Jonesové. Atletika Drsný karambol. Němka letěla po hlavě do příkopu „Beru jako dar, že mám tolik talentu a můžu pokračovat i v 35 letech a jako matka. Snad to inspiruje ženy, že můžou jít svojí cestou,“ přála si šampionka, která trumfla i Američana Justina Gatlina. Ten byl až do neděle nejstarším individuálním mistrem světa mezi běžci… Konečně tak bylo veselo mezi Jamajčany, a že jich na stadionu Hayward Field nebylo málo, poté, co v sobotu jen přihlíželi americkým oslavám po mužské stovce. Atletika Prokletá tisícina! Favorita vyloučili, Američané se zlobí Kompletní stupně Už před startem finále vyvěsil Bolt na svůj Twitter vedle sebe tři jamajské vlaječky a jeho tužbu krajanky vyplnily. Ženy z karibského ostrova proslaveného reggae, rumem a rychlými běžci obsadily kompletní stupně vítězů. Za Fraserovou-Pryceovou doběhla Shericka Jacksonová a bronzová Elaine Thompsonová-Herahová, která vyhrála stovku i dvoustovku na posledních dvou olympiádách a s vítěznou krajankou ji pojí spíše rivalita než přátelství. Kompletní obsazení stupňů Jamajka zaznamenala na mistrovství světa poprvé, ale stejné trio si to vyzkoušelo už vloni v olympijském Tokiu. Atletika MS v atletice 2022: Program a české výsledky

