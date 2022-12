Tyčkařky Nageotteová a Bradshawová získaly atletickou Cenu fair play

Olympijská vítězka Nageotteová ji v sektoru utěšovala a po soutěži, v níž získala světový titul, se soupeřky zastala na sociálních sítích. Bradshawová totiž čelila řadě nenávistných komentářů za to, že se odhlásila. "Důvod, proč jsem chtěla reagovat na ty negativní komentáře, bylo především to, že Holly je nejtvrdší atletka, jakou jsem kdy potkala. Je to také ignorance vůči našemu sportu. Když zlomíte tyč, je to, jako byste vzali kovovou baseballovou pálku a udeřili s ní vší silou do kovové tyče. Viděla jsem z toho spoustu úrazů. Takže když nic jiného, tak jsem chtěla lidi něco naučit o tomhle sportu," uvedla v tiskové zprávě Světové atletiky.