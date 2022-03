Ukrajinská mistryně světa bránila svou zemi vlastními zbraněmi

Ukrajinka Jaroslava Mahučichová po zisku halového světového titulu ve skoku do výšky myslela na svou rodinu a okupovanou vlast. Když ji 24. února doma v Dnipru vzbudily nad ránem ruské bomby, strávila několik dní ve sklepě a atletika byla to poslední, na co myslela. Nakonec se vydala do Bělehradu, aby bojovala těmi nejsilnějšími zbraněmi, které má.

Foto: Aleksandra Szmigiel, Reuters Ukrajinka Jaroslava Mahučichová vybojovala titul halové mistryně světa ve skoku do výšky. Foto : Aleksandra Szmigiel, Reuters

Článek Když si v dramatickém závodě překonáním 202 centimetrů na první pokus zajistila triumf, zahalila se do ukrajinské vlajky. Mělo to tentokrát hlubší význam než tradiční oslavu velké medaile. "Bylo to velmi důležité pro mě, mou rodinu, mou vlast," řekla britské BBC. V dějišti světového šampionátu Bělehradě je od 9. března, kdy se tam dotrmácela po třídenní strastiplné cestě z Ukrajiny. Dostala možnost trénovat, ale nebylo a není to pro ni snadné. "Nemyslím na závody, na trénink. Skákat tady bylo psychicky strašně náročné, protože moje srdce zůstává v mé zemi," svěřila se. How Yaroslava Mahuchikh landed world indoor high jump gold. 💙💛#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/lLI3ccSvsZ — European Athletics (@EuroAthletics) March 19, 2022 V klíčové chvíli se ale dokázala zkoncentrovat, i když na 192 centimetrech zaváhala a zkomplikovala si závod. "Je to strašně těžké, ale myslím, že jsem udělala velmi dobře pro svou zemi, protože chráním svou zemi na dráze. Myslím, že je to pro mou vlast velmi důležité," prohlásila úřadující vicemistryně světa pod širým nebem. 🇺🇦 ¡Solo venían 6 atletas ucranianos, y una de ellos ha conseguido el oro! 🥇Mahuchikh se proclama campeona del mundo en salto de altura. pic.twitter.com/DDAHDGldEl — Teledeporte (@teledeporte) March 19, 2022 Reakce na ruský útok na Ukrajinu ji pro dnešek připravila o velkou soupeřku. Olympijská vítězka Maria Lasickeneová nesměla obhajovat halový světový titul, protože jako ruská závodnice má od Světové atletiky zakázaný start na mezinárodních soutěžích. Atletika Výškařka Mahučichová získala pro napadenou Ukrajinu zlato na halovém MS

