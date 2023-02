Ultimátum urychlilo emotivní rozlučku. Pětinásobná česká olympionička už ostrý závod nepřidá

Mně se zdá o sportování často, i dneska jsem měla sen, že jsem skončila kariéru a pak vyhrála mistrovství Evropy. Ale vzpomínek je spousta, lyžování je trochu upozaděné, i když jsem byla pátá na olympiádě, ale atletika přinesla víc zážitků, přátele, druhou rodinu. Byly to naplněné roky. Mám trochu zničené zdraví, nebyla jsem na maturitním plese, ale stálo to za to.

Je to hrozné, i tím, že to není úplně dobrovolné, ale kvůli zdraví. Ale musím poděkovat všem, kdo při mně stáli v čele s manželem Martinem, který mě i trénoval. Měl by mít svatozář, před závody to se mnou bylo náročné. (úsměv)