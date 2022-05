Už jsi jeden z nás, říkají mu Keňani. Homoláč o svahilštině i profesionalitě v Česku

Finance pak využívá i na cesty do Keni, kde už odtrénoval v součtu spoustu měsíců, a měl tam dlouhodobě pronajatý dům. „Nebyl jsem ale v nejluxusnějším hotelu,“ usmívá se. Bydlení bez teplé vody, s vypadávající elektřinou… „Spartánské podmínky, ale dalo mi to něco do života,“ je přesvědčený.