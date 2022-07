Už ne covid. Mistrovství světa obchází jiný strašák. Doplatilo na něj i eso z Kladna

Jednačtyřicetiletý britský vytrvalec Chris Thompson se také nemohl dočkat maratonu v Eugene. Než s těžkým srdcem ohlásil, že do ho USA nepustí. „Nemám slov. Začali jsme to řešit v březnu, kdy jsem byl vybrán do týmu, mělo se to stihnout včas,“ smutnil. „Částečně viním sebe, že jsem dostatečně netlačil na ambasádu, ale nemám to v povaze,“ hlásil.