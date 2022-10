Ve finálové desítce Atleta roku jsou čtyři oštěpaři v čele s obhájcem Vadlejchem

V desítce vedle Vadlejcha a Špotákové nechybí ani třetí atletický medailista z ME Tomáš Staněk. Český rekordman ve vrhu koulí zahajoval sezonu kvůli zranění kotníku později a vynechal MS, ale na ME vybojoval bronz. To je pro čtyřnásobného medailistu z vrcholných halových akcí první cenný kov pod širým nebem.

Běhy zastupuje také mílařka Kristiina Mäki. Finalistka olympijských her se blýskla šestým místem na ME. Jen o jednu příčku níže se na evropském šampionátu umístila chodkyně Eliška Martínková, která byla ve dvaceti letech nejmladší účastnicí dvacetikilometrového závodu. I tento výsledek jí pomohl k posunu do nejlepší desítky českých atletů. Tam se dostal ještě dálkař Radek Juška, devátý muž ME.