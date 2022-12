Vítězka loňského maratonu v Bostonu Kipyokeiová dostala šest let za doping

Kvůli přitěžujícím okolnostem také jí hrozil šestiletý distanc. Rionoripová, jež už v roce 2016 doběhla v Pražském maratonu druhá, se ale brzy přiznala, takže jí nakonec AIU zastavila činnost na pět let. Trest si odpykává od listopadu.

Keňská atletika se v poslední době potýká s velkým počtem dopingových případů. Tamní funkcionáři kvůli tomu mají obavy, aby na ni nedopadly podobné sankce jako dříve na Rusko. To by znamenalo, že by mohli na mezinárodní scéně závodit jen prověření atleti pod neutrální vlajkou.