Vrátila se mi radost! Maslák o svém uklidnění, budoucnosti i konkurentovi ve skupině

Byl čas 46,35 z Plzně tím, co vaše hlava potřebovala?

Přesně tak. Je to uklidnění. K časům z minulosti se úplně nevrátím, ale teď se mi vrátila radost a chuť je zase větší. Věřím, že mám dobře našlápnuto. Přitom to nebyl závod, do kterého bych šel naplno. Kdyby se mnou někdo běžel v cílové rovince, už jen tím bych čas stlačil. Rezervy tam byly, což je dobré. Věřím v čas pod 46 sekund.

V Hodoníně tedy čekáte ještě lepší výkon?

Je pravda, že v Plzni byly super podmínky, neměl jsem žádné očekávání a šel do toho s čistou hlavou. Rezervy tam sice byly, ale nevím, jestli si to v Hodoníně nezkazím hlavou. Tím, že budu moc chtít, třeba to překopnu a nebudu pak mít dost sil.

Zranění stehna, které vám odložilo vstup do sezony, už je tedy v pořádku?

Mělo by být v pohodě, což se potvrdilo i v Plzni. Na mistrovství republiky se budu snažit ještě víc, ale už je dlouho od zranění, na tréninku je vše v pohodě, tak snad to bude dobré.

Hlavním favoritem ale bude váš tréninkový partner a finalista halového mistrovství světa Patrik Šorm. Jak snášíte konkurenta přímo ve skupině?

Samozřejmě to není jednoduché, ale už jsem si zvyknul. V tréninku mi jdou zase jiné věci než jemu. Takže jde o to se tak nastavit a počítat s tím.

Jak vnímáte Šormův progres? Nějaký čas stagnoval, ale poslední dva roky jeho výkonnost roste.

Potenciál měl vždycky, i předchozí roky vypadal dobře, ale nedařilo se mu to prodat na závodech. Až loni to zlomil, letos jsme oba, já i on, mysleli, že čas 45,78 z Kladna přijde dřív a bude běhat pod 46 sekund pravidelně. Určitě tím časem neřekl poslední slovo.

Spolu byste měli běžet na mistrovství světa v Eugene štafetu, jakou je pro vás motivací?

Velkou. Původně jsme plánovali zkoušet se nominovat i individuálně přes ranking, ale kvůli zranění jsme se s trenérem domluvili, že se na to vykašleme, pořádně nohu vyléčíme a na světě se budeme soustředit jen na štafetu. A uvidíme, jestli to vyjde na mistrovství Evropy. Teď jsem 31. a berou nás 36, takže, když se mi na mistrovství republiky povede dobrý čas a umístění, mohlo by to na Evropu stačit.

Dál platí, že chcete vydržet do olympiády v Paříži?

Chtěl bych, i když tam bude nominace přes ranking až moc složitá. Ale budu bojovat o štafetu, v ní máme pořád velké šance. Jsou tam noví mladí kluci.