Zachránce Šebrle. Obětoval golf, čeká šediny, ale jeho svěřenec září

Mistrovství republiky v desetiboji Kopecký ovládl součtem 8310 bodů. Pro lepší představu hodnoty výkonu: jen osm atletických univerzálů na světě letos poskládalo víc bodů, v evropských tabulkách je Kopecký třetí. Z Čechů nikdo takový výkon nezaznamenal pět let.

„Byl jsem v krizi, nevěděl, jak dál, a trochu se v tom topil,“ přiznává. V listopadu 2020 napsal Šebrlemu. Znali se spíše od vidění, ale pojila je osobnost pardubického kouče Jiřího Čecháka, pod nímž oba trénovali. „Promiň, ale neměl bych na to čas,“ zněla tehdejší odpověď olympijského vítěze z Atén, jehož program vyplňovalo moderování televizních zpráv, golf i další aktivity.

Jenže za rok při tradičním fotbalovém turnaji Šéba Cup, který sám pořádá, Šebrle za Kopeckým přišel a kývl. „Když mi říkal, jak trénuje, nemělo to s desetibojem nic společného. Týden v Pardubicích, týden v Praze. Přišlo mi, že by to klidně zabalil. Přitom jsem věděl, že má potenciál, já taky procházel novou životní etapou,“ líčí Šebrle, jenž v tu dobu řešil svou manželskou situaci.