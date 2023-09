Japonci v Hodoníně? Dorazili za mistryní světa, Špotáková vzpomínala na staré časy

Čerstvá mistryně světa proti světové rekordmance a dvojnásobné olympijské vítězce? To by byl oštěpařský tahák i mnohem větších podniků. Vítězně z něj vyšla Kitagučiová za 60,08 m, Barbora Špotáková ve své první „hobby sezóně“ po konci kariéry skončila třetí s 55,40 m.

Po návratu z Budapešti to pro ni v Domažlicích byl příjemný, i když nabitý týden. „Bylo hodně party,“ smála se.

„Dostala jsem tam dort, prosecco,“ vypočítávala. Do Česka s ní přijela i maminka. „Tak jsem ji ukázala Domažlice a cestou do Hodonína jsem se byla podívat v jednom parku,“ vyprávěla roztomilou češtinou a po chvíli si vzpomněla i na název Lednice.

„Ukousla jsem si velké sousto. Vstávala jsem v šest ráno, bylo tu obrovské množství závodnic, do toho focení a podepisování, byl to pořádně dlouhý den,“ přiznávala po závodě 42letá oštěpařská legenda a spěchala na vlak z Hodonína. „Musím se dostat včas domů, zítra jdou děti do školy,“ hlásila maminka dvou synů.