Zmar na mistrovství světa vystřídal optimismus. Totální léčení českému šampionovi zabralo

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – Vloni v 38 letech slavil olympijský bronz, letos na mistrovství republiky v rodném Hodoníně si udělal radost svým nejdelším hodem za posledních sedm let. Jenže tam už začalo jeho zdravotní trápení.

„Týden před republikou jsem měl problémy s kašlem a dýcháním, Úplně jsem to nedoléčil a přesun do Eugene spolu s klimatizací v letadle a časovým posunem mě sestřelil a dostal jsem horečky. Trvalo dlouho, než jsme se zase cítil normálně,“ přiznával.

Náročné období to bylo i pro psychiku, však z mistrovství světa se musel kvůli zranění odhlásit přímo v dějišti podruhé za sebou. Ale motorem byl blížící se evropský šampionát.

„Zahájil jsem totální léčení. Oběhal jsem všechny testy a odběry v nemocnici, které byly v pořádku, a týden po příletu jsem začal trénovat. Nechtěl jsem to přehnat, jak jsem starší, potřebuju dost času k vyladění,“ vyprávěl Veselý, který je sám sobě trenérem a za roky závodění dobře ví, co svému tělu naordinovat.

„Občas si z toho dělám srandu. Když se mě někdo zeptá, co mě čeká, tak řeknu, že mi dal trenér volno,“ usmívá se oštěpař, který má z evropských šampionátů dvě stříbra a titul z Helsinek 2012.

„Už prolomil bariéru 75 metrů. Když se to někomu povede, většinou se dostane i za 80, tak mu přeju, ať tu svou vášeň prodá,“ říká Veselý, jenž by se do budoucna roli trenéra nebránil, ostatně už v minulosti si ji vyzkoušel s Nikolou Ogrodníkovou.