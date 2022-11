Autrey po předčasném konci v Kolíně posílil basketbalisty Hradce Králové

Třiatřicetiletý rozehrávač či křídelní hráč oblékne dres už šestého týmu NBL. "Moc se těším, až se dostanu s týmem na hřiště a přinesu do něj vůdčí roli, energii a více vítězství. Věřím, že momentální přestávka v lize přišla v ideální čas, abych mohl vytvořit s týmem potřebnou 'chemii'," uvedl v tiskové zprávě.

V české nejvyšší soutěži působí Autrey s dvěma krátkými přestávkami od roku 2014 a patřil k oporám postupně v Jindřichově Hradci, Pardubicích, Děčíně a v Ústí nad Labem. Tam byl v uplynulých dvou ročnících nejlepším týmovým střelcem a nahrávačem a dovedl Slunetu do semifinále.

Po minulé sezoně zamířil do Apoelu Nikósie, ale ještě před startem kyperské ligy odešel a upsal se Kolínu. V klubu však nebyl spokojen s herním vytížením a minulý měsíc požádal klub o ukončení smlouvy.

"Jsem rád, že jsme mohli do klubu přivést ikonu české ligy, jednoho z nejlepších hráčů minulých sezon. Bylo nutné reagovat na náš momentální stav, kdy máme mnoho zraněných hráčů, a také jsme potřebovali vnést do týmu novou energii," uvedl k příchodu Autreyho sportovní manažer Sokolů Peter Sedmák. "Lamb vidí, že náš největší problém je na pozici, kterou on hraje. Vím, že nám pomůže," dodal.