Bartoň dodrží na Vánoce katalánské zvyky a chce zachránit Gironu v lize

"Vánoce slavíme, ale vnímáme ho spíše jako rodinný svátek. Máme stromeček a věci, které k tomu patří, nicméně klademe důraz na to, abychom byli spolu a ty tři dny volna si užili," řekl Bartoň v rozhovoru s ČTK. "Tady ve Španělsku jsou důležití také Tři králové. Možná to uděláme tak, že půlku dárků dáme dětem na Štědrý den a další 6. ledna, aby si uvědomili, že je to v každé zemi jiné. Myslím, že si jich i více užijí, když je nedostanou najednou," doplnil Bartoň.

Rodák z České Lípy patří ve Španělsku ke známým jménům. Vedle Barcelony působil jako hráč v Badaloně, Fuenlabradě či Valencii. Kariéru ukončil v roce 2016 v barcelonském B-týmu a přesunul se do role kouče. Na Pyrenejský poloostrov se vydal po dvouletém působení u mládežnického týmu Next generation, který funguje pod hlavičkou brněnského ligového klubu.

"Za tu dobu v Česku jsem si užil cukroví dost, takže teď budu mít půst. Jak navíc miluju sladké, je to za těch čtrnáct dní znát," uvedl s úsměvem Bartoň. "Štědrovečerní jídlo máme vždy jiné. V Česku to byly řízky s bramborovým salátem, jednou snad ryba a někdy děláme plněné kuřecí maso s rýží a oblohou," podotkl Bartoň, který plánuje ve volných dnech jet s dětmi lyžovat.

Angažmá v Gironě zatím plní jeho představy. V klubu dvojnásobného mistra světa a vítěze NBA Marca Gasola působí po boku legendárního kouče Aíta Renesese. "Jsem spokojený. Celý projekt je nový a máme spoustu mladých hráčů. Mou prací je, aby se co nejrychleji zlepšovali. Je tam hodně mentoringu. Mluvím s nimi, ukazuju jim videa a pak když to zkouší na hřišti, definitivně to s nimi ladím," uvedl Bartoň.

Girona má zatím v nejvyšší soutěži bilanci tří výher a devíti porážek. "ACB je nemilosrdná liga a nikdo nám nic neulehčuje. Máme mladý tým, který se může zlepšovat a věřím, že se to ukáže ve druhé polovině soutěže," prohlásil trenér se zkušenostmi z americké univerzitní soutěže NCAA.

V týmu vede i krajana Hanzlíka. Dvacetiletý křídelník v úvodu sezony příliš nehrál, nyní ale dostává větší roli. "Bavili jsme se o něm s manažerem i Aítem. Jak byl hodně dlouho dole, makal a dostal šanci, kterou využil. Nemyslím, že je ještě připravený, aby podával v ACB stabilní výkony, udělal však asi největší posun ze všech," řekl bývalý hráč Říma, Boloni, Braunschweigu nebo Nymburka, jehož cílem je se v nejvyšší soutěži etablovat.

Na začátku listopadu Bartoň prožil také pikantní návrat do Barcelony. Potkal se nejen s Veselým a Satoranským, ale řadou dalších zaměstnanců klubu, v němž úspěšně působil. "Poprvé jsem seděl v Palau Blaugrana na lavičce jako trenér," řekl o utkání, které jeho tým prohrál 69:72. "Když přijdu do tamější haly, je jasné, že potkám spoustu známých tváří. Prohodil jsem i pár slov s vrátným, který je tam hodně dlouho. Aíto v Barceloně také řadu let působil a Marc (Gasol) je zase jejím odchovancem," doplnil Bartoň.