BASKETBAL ONLINE: Bitva o vše. Čeští basketbalisté vyzvou Izrael. Už přesně vědí, co potřebují

Čeští basketbalisté dnes na mistrovství Evropy odehrají poslední zápas v domácí skupině D v pražské O2 areně a budou bojovat o to, aby to nebyla i jejich derniéra na celém turnaji. K posunu do osmifinále v Berlíně svěřenci trenéra Ronena Ginzburga potřebují porazit Izrael. Utkání začne v 17:30. Utkání sledujte na Sport.cz online.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Největší hvězda českého týmu Tomáš SatoranskýFoto : Vlastimil Vacek, Právo

