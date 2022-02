Basketbalista James sní o tom, že poslední sezonu v NBA odehraje se svým synem

"Poslední rok odehraju se svým synem. Ať už bude Bronny kdekoliv, budu tam taky. Udělal bych cokoliv, abych si rok se synem zahrál. Rozhodně to nebude o penězích," prohlásil sedmatřicetiletý čtyřnásobný šampion NBA, jenž je nyní v Clevelandu na Utkání hvězd.

"Ty dveře nejsou zavřené," řekl James k možnému návratu do Clevelandu, kde už v minulosti dvakrát působil a v roce 2016 klub z rodného Ohia dovedl k premiérovému titulu v NBA. Jako volný hráč si bude moci v roce 2023 s největší pravděpodobností vybírat z lukrativních nabídek. Další rok, kdy by se podle současných pravidel mohl na draftu objevit i jeho syn, jenž zatím hraje středoškolskou ligu, je ale odhodlán jít kamkoliv za jakýchkoliv podmínek. V té době Jamesovi bude 39 let.