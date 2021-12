Basketbalista Jelínek léčí zraněný kotník, mimo hru bude až tři měsíce

"Nemyslím si, že by to bylo chtěné, nebo vyložený naschvál, ale z těch záběrů je patrné, že se nohou dostal až na čáru trojkového oblouku, což není dobré, jít až takhle pod hráče. A nebylo příjemné se na to koukat, kam až dostoupil. Je to tak blízko, že je tam velká pravděpodobnost, že se něco může stát," doplnil.

Už během vyšetření v Opavě tušil, že ho čeká delší pauza. Sám dobu léčby odhadl na šest až osm týdnů, po návratu do klubu se dozvěděl, že to budou dva až tři měsíce. "Poraněné jsou oba kotníkové vazy, tedy vnitřní i vnější, plus tam zřejmě bude i něco s kůstkami v kloubním pouzdru," řekl Jelínek.

Podle něj je v současné době posuzování podobných zákroků velkým tématem. "V ACB (španělská liga) se tyhle věci průběžně stále upravují a podle aktuální verze by se měly hodnotit jako nebezpečná hra a teoreticky by se za to nějaká technická nebo nesportovní chyba měla dávat. V praxi je to ale složitější, jak ve Španělsku, tak kdekoli jinde. Při těch střelách nebo i doskocích, kde se tohle stává nejvíc, rozhodčí většinou sledují míč nebo kontakt těla s protihráčem a vyloženě dolů se asi nekoukají. Jelikož k tomu ale dochází, je otázka, jestli by se jeden z těch tří rozhodčích neměl v okamžiku střely na tohle zaměřit. To by nebylo na škodu," řekl hráč Andorry, kde působí už pět let.