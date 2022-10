Basketbalista Krejčí chce být v Atlantě "divokou kartou", cílí na nejvyšší mety

"Pro mě je teď hlavní dostat se do rotace a s tím pak mohou narůstat minuty na hřišti. Chci si získat důvěru trenéra, aby na mě mohl v jakýkoliv moment ukázat a věděl, že odvedu dobrou práci," řekl Krejčí v on-line rozhovoru s novináři prostřednictvím agentury PPGSport/Octagon Basketball, která hráče zastupuje.

"Asistent trenéra mi říkal, že mohu být 'wild card' (divoká karta) a měnit vývoj zápasu, když se nedaří. Důležité je být připravený v jakoukoliv minutu, a když na mě trenér ukáže, musím být na hřišti schopný změnit zápas," doplnil Krejčí.

Dvaadvacetiletý rodák ze Strakonic byl vyměněn do Atlanty na konci září z Oklahomy. V předchozím působišti odehrál v premiérové sezoně v NBA 30 zápasů s průměrem 6,2 bodu na zápas.

"Trejd jsem nečekal. Ještě ráno mi volal trenér Oklahomy, že se těší na sezonu a že jsou rádi, že jsem zdravý. Při cestě na večerní trénink mi ale volal Sam Presti (generální manažer), že mě vytrejdovali. Druhý den jsem letěl v osm ráno do Atlanty a hned další den zase na přípravu do Abú Zabí. Neměl jsem ani čas přemýšlet, co bude dál, nebo mít nějaké emoce," řekl s úsměvem Krejčí.

Během přípravy v Abú Zabí poznal nové spoluhráče i herní styl. "V Atlantě je to jiné než v Oklahomě, kde jsou všichni hráči podobného věku. Tohle je tým na play off a je tu jiná mentalita. Nejdůležitější bude vyhrávat zápasy, dostat se do play off a přinejlepším vyhrát titul. Věřím, že tým na to má," pronesl Krejčí.

Zatímco v Oklahomě byl reprezentační rozehrávač součásti týmu v přestavbě, v Atlantě je tlak na okamžitý výsledek. "Měli jsme mítink, čeho chceme dosáhnout, a je to úplně jiné. V OKC to bylo o tom zlepšit se individuálně a týmově. Tady ale chceme vyhrát deset zápasů každý měsíc a minimálně pět za sebou. Je tu jiná mentalita," porovnal Krejčí.

V týmu trénuje střelbu s bývalým hráčem Kylem Korverem, potkává se také s legendárním Dominiquem Wilkinsem. Na postu rozehrávače je hlavní hvězdou týmu Trae Young. "Byl jsem z něj mile překvapený. Je to úplně v pohodě frajer. Hvězdy sice mají vždy trochu jiný život, ale to se dá pochopit. Jak Trae, tak Dejounte Murray jsou úplně v pohodě," uvedl Krejčí.

Během posledního přípravného zápasu s New Orleans odehrál Krejčí patnáct minut a zaznamenal tři body. Trenér Nate McMillan ho zkouší i na různých postech. "Je fajn, že jsem mohl přijít do týmu s čistým štítem a ukázat, co umím. Naposledy jsem při tréninku hrál v první půli rozehrávače a bránil Younga. Ve druhé části jsem hrál blíže ke koši a bránil Johna Collinse. Je fajn, že se mnou počítají na více pozic. Je mi jasné, že nebudu mít od začátku patnáct nebo dvacet minut. Chci ale být hráčem, na kterého se trenér může obrátit, když něco nejde, a bude vědět, že za pět šest minut na hřišti odvedu dobrou práci," řekl Krejčí.