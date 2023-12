Basketbalista Krejčí zamířil z Atlanty do záložního týmu College Park Skyhawks

Třiadvacetiletý Krejčí se vrátil do Atlanty poté, co se klub vzdal letos v létě jeho služeb. Rodák ze Strakonic usiloval před začátkem sezony neúspěšně o místo v Minnesotě, po zranění palce na levé ruce se přesunul do spřáteleného týmu Iowa Wolves, který hraje nižší zámořskou soutěž G-League.