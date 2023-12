Young a Detroit vyrovnali rekordy NBA, James dal 40 bodů, Krejčí ještě nehrál

Mladý tým Detroitu po 26. porážce za sebou seděl smutně v šatně a nikdo nemluvil. Pouze Philadelphia prohrála víckrát v řadě (28), ale na pomezí dvou sezon. „Nikdo z nás tohle nechtěl zažít. Je to to nejtěžší, čím si musíme projít. Zvláště jako profesionálové, kdy se od nás výhry očekávají. Jsou to hrozné pocity,“ řekl pivot Detroitu Isaiah Stewart. „Porážky všichni nesnášejí. Ale nesmíme se tím nechat zlomit. Musíme tomu čelit a zlomit to jako tým,“ dodal Cade Cunningham.