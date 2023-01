Basketbalista Kyzlink po konci v Německu a zranění zamířil do Limoges

"Chtěli jsme najít hráče, který by doplnil náš tým v této sezoně. Trvalo to dlouho a bylo to komplikované, ale nakonec se to vyplatilo, protože se nám podařilo podepsat Tomáše. Je to dobrý a vysoký hráč s velkým basketbalovým IQ. Jeho všestrannost nám pomůže," řekl sportovní ředitel klubu Kevin Ansett.