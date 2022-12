Basketbalisté Lakers si poradili s Milwaukee, prohrály i týmy Bostonu a Phoenixu

"Dnes jsme ukázali, jak široký kádr máme. Chyběli nám tři hráči základní sestavy, a přesto jsme dokázali vyhrát zápas, který by byl těžký i v plné sestavě. Ale my hráli jako tým," ocenil Murray. Na druhý Denver se v tabulce Západní konference dotáhli New Orleans Pelicans, kteří přehráli trápící se San Antonio 117:99 i díky 30 bodům, 15 doskokům a 8 asistencím Ziona Williamsona. Pro Spurs to byla už desátá porážka v řadě a klesli na poslední místo za Houston.