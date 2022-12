Basketbalisté Nymburka podlehli Pardubicím, utrpěli pátou ligovou porážku

"Tohle utkání bylo víc boj než basketbal. Pardubice byly v závěru lepší a výhru si zasloužily. Našim hráčům nemůžeme vytknout bojovnost, což se odrazilo na bodech z protiútoku a doskoku," uvedl nymburský kouč Ladislav Sokolovský. "Věděli jsme, že nás bude tlačit bota v postupném útoku a bylo to opravdu patrné. Přišli jsme o jednoho klasického rozehrávače a jednoho hráče, který to může hrát. Klidně jsme mohli dát i dvě tři trojky navíc a mohlo to vypadat jinak. Musíme zapracovat na sebevědomí. Dnes se na hráčích až moc podepsalo, že nám odešli klíčoví hráči," dodal.