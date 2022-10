Basketbalisté Opavy v Evropském poháru poprvé v sezoně vyhráli

Opava předvedla skvělý vstup do utkání a v čase 3:04 vedla 11:0. Nejdříve si připsal pět bodů Jakub Slavík, po něm dal také trojku Filip Zbránek, který přidal úspěšnou šestku, a sérii završil Mokráň. Hosté ale stáhli v první čtvrtině ztrátu na jediný bod.

V úvodu druhé čtvrtiny dokonce dostal slovenského mistra poprvé do vedení Deshawn Freeman, ale Slezané odpověděli sedmibodovou šňůrou a vzápětí i ještě o jeden bod další a vedli 31:21. Hosté do poločasu snížili na rozdíl šesti bodů a znovu se jim to povedlo na startu třetí čtvrtiny.