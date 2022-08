Basketbalisté pokračují v přípravě na ME už bez Vyorala a Karnika

"S oběma to bylo domluvené dopředu. Kdyby se samozřejmě něco stalo, tak by se s nimi počítalo dál, ale všichni jsou naštěstí zdraví," řekl asistent trenéra Luboš Bartoň. Pivot Karnik se přesune do Ženevy, kde bude nově působit po dokončení Boston College. Rozehrávač Vyoral na rozdíl od něj v Pardubicích ani nezasáhl do hry.