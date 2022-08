Bývalá česká reprezentantka Vaughnová ukončila basketbalovou kariéru

Bývalá česká basketbalová reprezentantka Kia Vaughnová ukončila v 35 letech kariéru. Své rozhodnutí oznámila rodačka z New Yorku po konci základní části WNBA, v níž s Atlantou nepostoupila do play off.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Basketbalistka Kia Vaughnová při svém působení v USK PrahaFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek "Basketbale, nevyměnila bych tě za nic na světě. Díky za všechno, co jsi mě naučil, co jsi pro mě udělal, co jsi mi dal. Navždy vděčná," napsala Vaughnová na instagramu. Někdejší mládežnická reprezentantka USA hrála od roku 2012 za USK Praha. O pět let později získala české občanství a začala nastupovat za český národní tým. Naposledy za něj hrála v roce 2019. USK, s kterým v roce 2015 získala titul v Evropské lize a stala se nejužitečnější hráčkou závěrečného turnaje, opustila v roce 2017. Zamířila do Fenerbahce Istanbul a později hrála v Turecku za Elazig. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený кια ναυgни (@kianiema) V zámořské lize WNBA strávila 193 centimetrů vysoká pivotka 13 sezon. Prošla týmy New Yorku, Washingtonu, Phoenixu a Atlanty.

