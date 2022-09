Basketbalisté při loučení s Prahou nechtějí říct definitivní sbohem šampionátu

Pokud by v odpoledním utkání došlo k překvapení, musel by domácí výběr následně vyhrát minimálně o sedm bodů, vítězství až o 19 bodů by ho dokonce posunulo na třetí místo ještě před Finy. „Je to zápas všechno, nebo nic. Ve čtvrtek musíme jít do všeho na sto procent, tvrdí pivot Patrik Auda.