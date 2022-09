Finové hráli jako o život, trojky jsme bránili špatně, uznal Auda

Fotogalerie +15

„Musím Finy ocenit. Hráli jak o život, měli nás i dobře načtené. A hlavně měli takřka padesát procent při zakončení zdálky, to je naprosto úžasné. Padlo jim z trojek do koše i spousta obtížných střel, ale získávali ty pozice, protože hráli rychle a balón dávali bleskově z ruky. Něco tam od nás při bránění bylo špatně, ale pár minut po utkání neumím říct co," uznal střídající pivot Patrik Auda, jenž se snažil agresivnější hrou přinést zvrat nepříznivého skóre.

Češi už po třech minutách prohrávali 5:14 a za celý zápas nevedli. „Bylo pak moc těžké dotahovat. I když jsme se dostali blízko a nepovedlo se to přehoupnout na naši stranu. Potřebovali jsme do hry dostat víc tvrdosti. Sudí to tady dost pouští, přišlo mi, že tam bylo hodně sporných kontaktů bez míče," uvažoval Auda.

„Nějak se nám nedaří tomu stylu pískání přizpůsobit. Máme hodně faulů a hrajeme dost v emocích. Rozhodně nepociťujeme, že by rozhodčí odváděli nějaké to procento domácím, to spíš naopak," posteskl si 33letý hráč působící v japonské Jokohamě.