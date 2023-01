San Antonio

Ani rekordní návštěva ale nepomohla Spurs k lepšímu výkonu. Hosté od začátku utkání dominovali a postupně si vypracovali náskok až 39 bodů. A to hlavně díky náhradníkům, kteří dali 77 bodů. Osm hráčů Golden State mělo dvouciferný počet bodů, nejvíce dal Jordan Poole, a to 25 bodů. Největší hvězda týmu Steph Curry odehrál 23 minut a dal 15 bodů.

"Bylo to elektrizující. Je to opravdu mimořádné, mít možnost si zahrát před rekordní návštěvou. Jsem rád, že jsem to mohl zažít," řekl Poole. "Samozřejmě nesnášíme porážky, ale kdo by se dnes mohl zlobit. Naše fanouškovská základna opět ukázala, že je nejlepší a překonala vše, co jsme si dokázali představit. Dnes to byl opravdu výjimečný zážitek," uvedl hráč Spurs Keldon Johnson.