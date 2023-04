Basketbalisté USK jsou ve čtvrtfinále, Opava mečbol nevyužila

"Sedmnáct výher je důvod k slavení, stejně jako postup do čtvrtfinále. Je to týmový úspěch. Získali jsme si respekt, který jsme si v průběhu sezony zasloužili. Říkal jsem hráčům, že pokud vás někdo nerespektuje, běžte a získejte si ho. To také hráči udělali," uvedl trenér Pražanů Francesco Tabellini.