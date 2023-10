Basketbalistka Březinová se konečně dostala z Izraele domů

V Izraeli je po útoku palestinských radikálů vyhlášen válečný stav, Češi i další cizinci se snaží opustit zemi. Březinové se v tomto směru v úvodu nevedlo, když se nedostala na palubu letadla ministra zahraničí Jana Lipavského, a úspěšná nebyla ani při dalším pokusu dostat se domů přes jinou zemi. Napotřetí už vše klaplo a třiatřicetiletá pivotka, která do Izraele zamířila teprve před dvěma týdny a za klub Elitzur Ramla ani nestihla nastoupit, se dostala do letadla směřujícího do Prahy.

Po příletu pro CNN Prima News popsala situaci v Izraeli. „Oni jsou na to svým způsobem zvyklí, protože tohle se děje každý rok nebo dva roky. I spoluhráčky mě uklidňovaly, že je to v pohodě, ale ani ony to potom nezvládaly,“ svěřila se po příletu.