Březinové let zrušili, do letadla k ministrovi se nevešla

Pokusy basketbalistky Renáty Březinové dostat se z Izraele zatím vyznívají marně. Středeční ranní let z jihu země byl z bezpečnostních důvodů zrušen, přestože hráčka do Eljatu po docela riskantní jízdě autobusem dorazila. Do českého speciálu, který v noci na středu vyzvedl v Izraeli 34 českých občanů, se už nevešla.

Foto: Foto cbf.cz Basketbalistka Renáta Březinová se snaží dostat z Izraele.

Článek Ministerstvo zahraničí podle CNN Prima News tvrdí, že ambasádu kvůli odletu kontaktovala pozdě. Březinovou ale v Izraeli zdržely i nejasné zprávy z klubu Elitzur Ramla, ve kterém měla nově působit. „Nikdo jí nebyl schopný říct, jestli bude liga pokračovat v Izraeli, nebo jestli budou hrát v jiné zemi, proto se nemohla ambasádě ozvat dřív,“ přiblížil šéf České unie sportu Miroslav Jansta. Když pak dostal zprávu, že středeční ranní odlet Březinové nevyšel, tak hned zjišťoval, jakým způsobem by se bývalá reprezentační kapitánka mohla dostat ze země, která je po napadení radikály z hnutí Hamás ve válečném stavu. „Situace na místě je dost nepřehledná. Renáta by v horizontu 36 hodin mohla odletět z Izraele linkou přes jinou zemi a z ní se pak přesunout do Prahy,“ upřesnil. Do repatriačního letu při návratu ministra Jana Lipavského z Tel Avivu se ale Březinová už nevešla, protože byl už plný. „Bohužel, nahlásila se pozdě. Poprvé se na ambasádu ozvala v pondělí večer, kdy byl seznam evakuovaných uzavřený. Lidé volali od soboty a kdo se dřív nahlásil, ten letěl. Paní Březinová je v tuto chvíli na seznamu pro případný další repatriační let, ale podle našich informací ho nebude chtít využít, protože odletí dřív,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake pro CNN Prima NEWS. Basketbal Ginzburgovi zabili bratrance, vyděšená Březinová má z Izraele odletět ve středu

